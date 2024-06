EURO 2024: Tetë kombëtare drejtohen nga të huaj, kryesisht italianë

Mes përzgjedhësve të 24 kombëtareve që do të performojnë në EURO 2024, më i riu është 36-vjeçari Julian Nagelsmann, i cili do të drejtojë kombëtaren gjermane nga pankina, ndërsa më i moshuari është bashkëkombasi i tij, gjithashtu ekspert gjerman, Ralf Rangnick, kreu i shtabit Austrisë, i cili do të mbushë 66 vjet gjatë turneut.