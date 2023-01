Fillon Kampionati Botëror i Hendbollit, rajoni pëfaqësohet nga pesë shtete

Kroacia, pavarësisht dëmtimeve të shumta dhe futjes së lojtarëve më të rinj, është një përzgjedhje nga rajoni nga e cila gjithmonë mund të priten gjëra të mëdha. Ata në këtë Botëror vijnë me tri asetet e hekurit në vijën anash të mbrojtjes: Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić dhe Igor Karaçiq, ndërsa mbrojtjen do ta drejtojnë me përvojë Zheljko Musa dhe Jakov Gojun. Pjesa tjetër e kombëtares përbëhet kryesisht nga hendbollistë të rinj kroatë, me të cilët trajneri Hrvoj Horvat do të përpiqet të arrijë një rezultat të mirë.