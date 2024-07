Gati topi revolucionar për ndeshjet gjysmëfinale dhe finale të EURO 2024.

Topi ka pësuar ndryshime edhe për sa u përket çështjeve teknike. Do të ketë teknologji të veçantë që lidhet direkt me dhomën VAR. Ai do të mbledhë të gjitha të dhënat dhe do t'i dërgojë në dhomën VAR në kohë reale. Kjo risi, e kombinuar me pozicionin e lojtarit dhe inteligjencën artificiale, do të kontribuojë në përmirësimin e teknologjisë gjysmë-automatike në prapavijë.