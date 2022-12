Një biletë shtesë për ndeshjen Kroaci – Brazil

Ndryshe, të premtën për të tretën herë me radhë, në një kampionat botëror do të ndeshen Kroacia dhe Brazili. Bilanci i ndeshjeve të kaluara është në favor të “karaokëve”, të cilët ndeshjet zyrtare me Kroacinë në Gjermani në vitin 2006 dhe Brazil në vitin 2014 i përfunduan me rezultat pozitiv.