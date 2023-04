Pas futbollit, Katari nikoqir i Kampionatit Botëror në Basketboll 2027

Ky do të jetë kompeticioni i tretë botëror radhazi që do të mbahet në kontinentin aziatik. Katër vjet më parë kampionati u mbajt në Kinë, ku fitues të kampionatit ishin spanjollët. Nga data 25 gusht deri më 10 shtator të këtij viti, 32 kombëtare do të garojnë për titullin kampion bote në një turne që do të mbahet në tri shtete aziatike, Japoni, Filipine dhe Indonezi.