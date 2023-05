Skuadrat shqiptare dominojnë futbollin në Maqedoninë e Veriut

Kështu që përveç Struga Trim Lumit e cila me automatizëm do të kualifikohet në garat e Ligës së Kampionëve, Shkupi dhe Shkëndija e Tetovës do ta përfaqësojnë Maqedoninë e Veriut në Ligën e Evropës, gjegjësisht Ligën e Konferencës.