Suedezi Glenn Nyberg, arbitri i ndeshjes Shqipëri-Spanjë

Kuqezinjtë e Sylvinhos sfidojnë të hënën në mbrëmje (21:00) spanjollët e kualifikuar, me ëndrrën dhe besimin për të siguruar një fitore që do të ishte historike për të gjithë shqiptarët, dhe mbi të gjitha do të sillte kualifikimin në 16 më të mirët e EURO 2024.