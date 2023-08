Në korrik qytetarët e RMV-së investuan 685 mijë euro në sigurime udhëtimi

"Sava Insurance" merr pjesë me 11,1 për qind, "Triglav Insurance" me 11,9 për qind, "Unica" me 11,6 për qind, "Viner - VIG" me 12,1 për qind, "Osiguritelna Polisa" merr pjesë me 7,1 për qind dhe "Hulk Insurance" me 5,6 për qind.