Ekonomia e Türkiyes rritet përtej parashikimeve të tregut

Ekonomia e Türkiyes u rrit me 4 për qind nga viti në vit në tremujorin e parë të vitit 2023, duke mposhtur parashikimin e tregut, sipas të dhënave të publikuara të mërkurën.

Ekonomistët kishin pritur që rritja e PBB-së së Türkiyes të ishte 3 për qind në bazë vjetore në periudhën janar-mars.

Leximi kryesor pasoi një rritje vjetore prej 3,5 për qind në tremujorin e fundit të 2022.

Ndërkohë, GDP-ja me çmimet aktuale u rrit 84,4 për qind për të arritur në 4,63 trilionë lira turke (245 46 miliardë dollarë), treguan të dhënat e Turkstatit.

Në bazë tremujore, ekonomia turke u rrit me 0,3 për qind në periudhën janar-mars, duke u ngadalësuar nga 0,9 për qind në tetor-dhjetor 2022.

Vlera e shtuar u rrit më shumë midis shërbimeve - tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, magazinimi, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit, duke përbërë një prodhim të brendshëm bruto prej 12,4 për qind nga një vit më parë në tremujorin e parë.

Shifrat u rritën me 5,1 për qind në sektorin e ndërtimit, por u ulën me 0,7 për qind në industri dhe 3,8 për qind në bujqësi, pylltari dhe peshkim gjatë së njëjtës periudhë.

Shpenzimet e konsumit final të qeverisë u rritën me 5,3 për qind , ndërsa formimi i kapitalit fiks bruto u rrit me 4,9 për qind në tremujorin e parë të vitit 2022 krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar.

Shpenzimet e konsumit final të familjeve rezidente u rritën me 16,2 për qind në të njëjtën periudhë, tha TurkStat.