Kryeministri Kurti udhëton për vizitë zyrtare në Türkiye

Siç njofton Zyra e Kryeministrit, në kryeqytetin e Türkiyes, në Ankara, kryeministri Kurti do të mirëpritet nga presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, si dhe do të takohet me Ministrin e Punëve të Jashtme, Hakan Fidan.