Studentët sirianë në Türkiye: Një urë midis Ankarasë dhe Damaskut

Për të forcuar lidhjen me studentët ndërkombëtarë që kontribuojnë në vend në më shumë se një mënyra, Türkiye duhet të nxisë në mënyrë aktive rrjetet e të diplomuarve për të mbajtur marrëdhënie të forta me këta të diplomuar. Kjo do të sigurojë një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi dhe bashkëpunimi, pa mbështetje nga ndërmjetësit e palëve të treta.