Türkiye, e dyta për nga dërgimi i ndihmave në Rripin e Gazës

Sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të Koordinimit të Aktiviteteve Qeveritare në Rajone (COGAT) të lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes të Izraelit, Türkiye është bërë vendi i dytë që ka dërguar më shumë ndihma humanitare në Rripin e Gazës e cila ndodhet nën sulmet izraelite. Thuhet se 27 për qind e ndihmës, të cilën Izraeli vazhdon ta bllokojë dhe e lejon hyrjen në sasi shumë të vogla, është dërguar nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe 19 për qind nga Türkiye. Ndërsa Türkiye pasohet nga Arabia Saudite me 18 për qind dhe Katari me 8 për qind.