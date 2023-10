Türkiye thellësisht e shqetësuar për dhunën në Izrael dhe Palestinë

“Si Türkiye, ne jemi gjithmonë të gatshëm të kontribuojmë sa më shumë që të mundemi për të siguruar që ngjarjet të mund të vihen nën kontroll përpara se ato të përshkallëzohen dhe të përhapen në një zonë më të gjerë. Në këtë drejtim, ne vazhdojmë kontaktet intensive me palët përkatëse. Zhvillimi i trishtuar tregon edhe një herë rëndësinë e vizionit të zgjidhjes me dy shtete. U bëjmë thirrje palëve që të heqin dorë nga përdorimi i forcës dhe pa vonesa të mëtejshme të punojnë për një zgjidhje të përhershme në përputhje me këtë vizion”, thuhet në deklaratë.