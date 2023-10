Aeroplanmbajtësja e dytë amerikane po shkon drejt Detit Mesdhe

"Ne po dërgojmë një mesazh me zë të lartë dhe të qartë: Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin veprime nëse ndonjë aktor armiqësor ndaj Izraelit mendon të përpiqet të përshkallëzojë ose të zgjerojë këtë luftë. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të flasim me partnerët tanë izraelitë për nevojat e tyre për t'u siguruar gjithçka që u nevojitet për të mbrojtur vendin dhe popullin e tyre”, shtoi ai.