Al-Sharaa prezantoi hartën për “Sirinë e bashkuar”

“Bazuar në mandatin tim dhe vendimin për shpërndarjen e parlamentit të mëparshëm, do të shpall një komision përgatitor për të zgjedhur një organ më të vogël legjislativ për të mbushur boshllëkun gjatë tranzicionit. Në ditët në vijim do të shpallim komisionin përgatitor për konferencën e dialogut kombëtar, i cili do të shërbejë si një platformë e drejtpërdrejtë për diskutime dhe konsultime për të dëgjuar pikëpamje të ndryshme për agjendën tonë të ardhshme politike”, tha al-Sharaa.