Ambasada e ShBA-së: Gati t'u përgjigjemi veprimeve anti-Dayton

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bosnjë e Hercegovinë njoftoi se krijimi i një sistemi zgjedhor paralel nga qeveria e BeH-së - entitetit Republika Sërpska (RS) do të ishte antikushtetues dhe kundër Dejtonit dhe do t'i privonte votuesit e RS-së nga të drejtat themelore demokratike, të garantuara atyre me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës.