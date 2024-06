Assange lirohet nga paraburgimi pas marrëveshjes me ShBA-në

Pas seancës që do të zhvillohet në këtë ishull për shkak të afërsisë me Australinë, shtetas i së cilës është ai, Assange do të dënohet me 62 muaj burg, duke marrë parasysh kohën që ka kaluar në burg në Britani, ku ka qenë i ndaluar për rreth 5 vjet. Si pjesë e marrëveshjes së arritur me ShBA-në, Assange u lejua të shkonte në Australi pas rastit.