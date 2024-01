Avokatë të Afrikës së Jugut do të padisin ShBA-në dhe Britaninë për Gazën

Sipas tij, çështja e gjenocidit e ngritur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit në GjND do të shërbejë si një udhëzues për çështjen e tyre kundër ShBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe se ata do të fillojnë procesin bazuar në rezultatin e çështjes dhe në hapat që do të ndërmerren nga Kombet e Bashkuara (OKB).