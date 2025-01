Biden miraton blerjen e pajisjeve ushtarake nga Qiproja Greke

“Ky gabim i rëndë do të çonte në një garë armësh në ishull dhe do t'i minonte ekuilibrat delikate në rajon”, tha Ministria e Jashtme turke. “Përballë aktiviteteve në rritje të armatimit të administratës greke qipriote, ne besojmë se RTQV-ja (Republika Turke e Qipros Veriore) do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të rritur aftësinë e saj mbrojtëse dhe parandaluese”.