Biden: Rimëkëmbja në Kaliforni do të kushtojë dhjetëra miliarda dollarë

“Megjithëse qeveria federale do të mbulojë 100% të kostos për 180 ditët e ardhshme për gjëra të tilla si pagesa jashtë orarit të zjarrfikësve, heqja e mbeturinave dhe strehimoret e përkohshme, do të kushtojë dhjetëra miliarda dollarë për ta kthyer Los Anxhelosin atje ku ishte”, tha Biden në një konferencë me zyrtarët e urgjencës.