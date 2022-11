DeSantis shtron rrugën për kandidaturën presidenciale në ShBA

“Nuk e di nëse do të kandidojë. Mendoj se nëse kandidon, do t’i bëjë vetes shumë keq. Vërtet besoj se do t’i bëjë vetes shumë keq”, tha Trump duke paralajmëruar se do të publikojë informacione të pakëndshme për 44-vjeçarin nëse vendos të kandidojë për president, pa dhënë më shumë detaje.