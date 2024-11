Dita e zgjedhjeve: Amerikanët iu drejtohen qendrave të votimit

Republikanët janë disi më të favorizuar për të fituar kontrollin numerik të Senatit, por kushdo që dalin fitues do të duhet të përballen me një shumicë të ngushtë dhe të pasigurt. Në Senatin me 100 vende, për shkak të rregullave procedurale, partitë shpesh kanë nevojë për 60 vota, jo thjesht 50, për të miratuar ligje.