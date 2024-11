DREJTPËRDREJT: Trump shpalli fitoren si presidenti i ri i ShBA-së

Votuesit amerikanë po vendosin nëse Trump do të rikthehet në Shtëpinë e Bardhë apo nëse vendi do të ketë presidenten e parë me Harris. Gara presidenciale është e ngushtë dhe rezultati do të varet nga votimi në të ashtuquajturat shtete "swing", të cilat nuk janë tradicionalisht demokrate apo republikane. Këto janë Arizona, Xhorxhia, Miçigani, Nevada, Karolina e Veriut, Pensilvania dhe Uiskonsin.