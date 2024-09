Dy kandidatët e ShBA-së, Harris dhe Trump, përballë në debatin presidencial

"Nën dritat e ndezura, populli amerikan duhet të shohë zgjedhjen me të cilën do të përballet këtë vjeshtë në kutinë e votimit: midis ecjes përpara me Kamala Harrisin ose kthimit prapa me Trumpin", tha në një deklaratë kryetarja Jen O'Malley Dillon. "Nënpresidentja Harris është gati për një debat të dytë. A është Donald Trump?", shtoi ajo.