Erdoğan: Türkiye do të qëndrojë në krah të Hamasit

Ai theksoi se “kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ata që janë bashkëpunëtorë në gjenocid do të mbajnë përgjegjësi për çdo pikë gjaku që kanë derdhur", duke shtuar: "Në Nakba, Ditën e Katastrofës, ne deklarojmë edhe një herë me gjithë qenien dhe burimet tona se qëndrojmë pranë Palestinës dhe çështjes palestineze", dhe ne (Türkiye) do të sigurojmë gjithashtu që autorët e gjenocidit të përballen me drejtësinë," shtoi ai.