Evropianët mezi po lidhin muaj me muaj

Sipas këtij raporti, 39.8% e bullgarëve kanë vështirësi të mëdha, ose me vështirësi lidhin muaj me muaj, duke e ngjitur Bullgarinë në krye të kësaj liste negative. Në fakt, vetëm 3.6% e bullgarëve e kalojnë muajin me lehtësi.