Fidan: Lufta mund të përsëritet nëse nuk mësojmë nga tragjedia e Gazës

“Nëse nuk mësojmë nga kjo tragjedi dhe nuk ndjekim zgjidhjen me dy shtete për krizën, kjo nuk do të jetë lufta e fundit në Gaza. Do të na presin edhe luftëra të tjera dhe lot,” tha Hakan Fidan të dielën në një intervistë për transmetuesin shtetëror saudit të lajmeve Al Arabiya.