Finlanda mbështet Grenlandën të mbetet pjesë e Danimarkës

Për më tepër, dy kabllo nëndetëse - kablloja Arelion që lidh Gotland me Lituaninë dhe kablloja C-Lion 1 që lidh Helsinkin me Rostock - u dëmtuan në mesin e nëntorit pranë ujërave territoriale të Suedisë. Zyrtarët evropianë kanë sugjeruar sabotim, potencialisht të lidhur me veprimet e Rusisë në rajon, megjithëse Kremlini i ka hedhur poshtë pretendimet e tilla si "absurde".