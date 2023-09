Gabime “të çmendura” përkthimi nga IA-ja rrezikojnë rastet e azilit në ShBA

Ajo i tha Fondacionit Thomson Reuters që një përkthyes me grupin kishte vlerësuar se 40 për qind e rasteve të azilit afgan që ai kishte punuar kishin hasur probleme për shkak të përkthimit me makinë. Rastet që përfshijnë folësit e gjuhës haitiane “kreole” janë përballur gjithashtu me probleme të rëndësishme, shtoi ajo.