Hamasi: Netanyahu vonon marrëveshjen për Gazën duke vendosur pengesa

Faqja e lajmeve izraelite "Wala" dy ditë më parë tha se Izraeli paraqiti propozim të ri në ShBA lidhur me marrëveshjen dhe se Netanyahu bëri kërkesa të reja, veçanërisht lidhur me krijimin e një mekanizmi vëzhgues që do të pengonte transferimin e armëve nga jugu në veri të Rripit të Gazës.