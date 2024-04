Hamasi: Nuk do t'i dorëzojmë të burgosurit izraelitë pa ujdi të vërtetë

Jabarin theksoi se Hamasi ua ka përcjellë përgjigjen e tij ndërmjetësuesve dhe se "të burgosurit nuk do t'u dorëzohen kurrë pushtuesve pa një marrëveshje të vërtetë".



"Nëse okupatori dëshiron të dijë fatin e të burgosurve të tij dhe t’i kthejë të mbijetuar, ata duhet të jenë serioz në negociata," tha Jabarin, duke shtuar se ata duhet të qëndrojnë larg lojërave dhe kalkulimeve politike të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, të cilët janë duke penguar negociatat.



Lëvizja Hamas njoftoi të shtunën se ia kishte dërguar përgjigjen e tyre Egjiptit dhe Katarit, të cilët shërbyen si ndërmjetës, në lidhje me ofertën e armëpushimit me Izraelin.



Zyra e Kryeministrit izraelit gjithashtu lëshoi ​​një deklaratë se përgjigjja e Hamasit ishte përgjithësisht negative.