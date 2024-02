Hamasi: Nuk ka marrëveshje për pengjet pa armëpushim të plotë

"Deri më tani, (Izraeli) nuk ka dhënë garanci se do të mbërrijnë ndihma të mjaftueshme, se spitalet, furrat e bukës dhe infrastruktura do të riparohen. Izraeli nuk ka dhënë as miratim të hapur dhe të qartë për strehimin në tenda. Pra, për cilën çështje do të biem dakord? Izraeli përpiqet të ndryshojë të vërtetën duke pretenduar se kërkesat e Hamasit janë të mëdha ose duke thënë gjëra të tjera", tha Al-Hayya duke shtuar se Izraeli po përpiqet të zgjasë luftën me "gënjeshtra dhe shpresa të paarritshme".