Houthi: Sulmet e ShBA-së dhe Britanisë shënjestruan aeroportin Al Hudaydah

Houthit me raketa dhe drone kanë shënjestruar anijet që janë në pronësi izraelite ose që po shkojnë drejt porteve izraelite në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, në solidaritet me Gazën, e cila po përballet me një ofensivë shkatërruese izraelite me mbështetjen e ShBA-së, duke pohuar vendosmërinë e tyre për të vazhduar operacionet deri në fund të luftës.