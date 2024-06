Kosova dhe Türkiye, marrëveshje për formimin e komitetit ekonomik JETCO

“Kemi pasur mundësinë të diskutojmë për punën që planifikojmë ta bëjmë dhe hapat që duhen ndërmarrë për të zhvilluar marrëdhëniet dypalëshe në gjysmën e dytë të vitit. Ne do të organizojmë takimin e parë të JETCO-s në Kosovë para përfundimit të vitit, me pjesëmarrjen e një komuniteti të fuqishëm biznesi. JETCO-ja jonë e re do të na sigurojë një mekanizëm të ri për të zhvilluar ekonominë e dy vendeve”, tha Bolat.