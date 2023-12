KS i OKB-së shtyn sërish votimin për ndihmë humanitare në Gaza

"Unë thjesht dua të ndaj me ju se ne kemi punuar shumë dhe me zell gjatë javës së kaluar me Emiratet, me të tjerët, me Egjiptin, për të dalë me një rezolutë që ne mund ta mbështesim. Dhe ne e kemi atë rezolutë tani”, tha ajo, por pa dhënë informacion se si do të votonte.