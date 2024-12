Kur pyetej për dënimin e tij, al-Tatari shpesh reflektonte mbi përvojat e tij: “Sa vite të kanë dhënë?” Dhe ai përgjigjej me buzëqeshje: “Pesë vite.” Një ish-i burgosur, që kërkoi të mbetej anonim, kujtoi bisedën e parë me al-Tatarin, ku ai shtoi: “Dënimi yt është i barabartë me vitet që unë kam kaluar vetëm në tualet.”