North Rhine-Westphalia në Gjermani shpalli emergjencë financiare

Shteti më i populluar gjerman North Rhine-Westphalia ka shpallur emergjencë financiare për këtë vit dhe vitin e ardhshëm për shkak të krizës në rritje të energjisë.



Ky hap për qeverinë e shtetit, të udhëhequr nga koalicioni i kristian-demokratëve dhe të gjelbërve, ishte i nevojshëm për t’iu shmangur një ligji për të marrë më shumë kredi.



Sipas transmetuesit publik ‘WDR’, shteti do të duhet të marrë kredi të reja me vlerë 5 miliardë euro për të adresuar atë që qeveria e ka quajtur "emergjencë të jashtëzakonshme".



Fondet do të përdoren për një paketë shpëtimi për shtetin North Rhine-WestPhalia, e cila është shtëpi e një numri veçanërisht të madh të industrive me energji intensive.



Vetëm dy shtete të tjera gjermane, Bremen dhe Mecklenburg-Wester Pomerania, deri më tani kanë ndërmarrë një hap të ngjashëm.



Qeveria e shtetit North Rhine-Westphalia fillimisht dëshironte të përdorë paratë e mbetura në fondin e shpëtimit për pandeminë e koronavirusit COVID-19, por plani u konsiderua jokushtetues nga zyra e revizionit të shtetit.