Politikat e Trumpit mund ta tkurrin ekonominë e MB-së me 1 për qind

Analiza e konsulencës ekonomike me qendër në Londër sugjeron se një tarifë prej 20 për qind ndaj të gjitha importeve të ShBA-së, e kombinuar me një tarifë prej 60 për qind ndaj mallrave kineze, do të krijonte një valë globale, duke e lënë të prekur veçanërisht Mbretërinë e Bashkuar.