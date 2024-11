Presidenti i Hungarisë: Do të bëj të pamundurën për futjen e Serbisë në BE

Vuçiq vuri në dukje se ata kanë shumë projekte strategjike me Hungarinë dhe deklaroi më tej se "Një nga projektet që po kryejmë është treni me shpejtësi të lartë. Ne gjithashtu kemi projekte edhe për sigurinë energjetike dhe diversifikimin e furnizimit të burimeve energjetike. Ne duam të krijojmë një bursë të përbashkët të energjisë elektrike me Hungarinë dhe Slloveninë dhe presim që ajo të jetë funksionale deri në fund të vitit".