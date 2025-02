Presidenti i përkohshëm i Sirisë do ta vizitojë Ankaranë me 4 shkurt

Gjatë takimeve që do të zhvillohen në Kompleksin Presidencial, do të diskutohen zhvillimet e fundit në Siri në të gjitha aspektet e tyre dhe do të vlerësohen hapat e përbashkët që do të ndërmerren nga të dyja vendet për rimëkëmbjen ekonomike, stabilitetin e qëndrueshëm dhe sigurinë në vend.