Rikalibrimi i marrëdhënieve me Kinën nga Evropa tregon ndarjen BE-ShBA

Ndër të tjerash, Gjermania duket të jetë humbësi më i madh në kampin perëndimor. Me furnizimin me gaz të ndërprerë nga Rusia – furnizuesi më i madh i Gjermanisë para luftës në Ukrainë – Berlini po përballet me një krizë të paprecedentë energjetike e cila ka ndikuar kryesisht në ekonominë më të madhe të Evropës, duke e shtyrë vendin në buzë të një shoku financiar.