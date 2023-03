Rriten çmimet e naftës në tregun botëror pas dobësimit të dollarit

Megjithatë, zyrtarët amerikanë thanë se po ndërmarrin veprime vendimtare për të mbrojtur ekonominë amerikane, duke shtuar se qytetarët do të kenë qasjes në paratë e tyre nga e hëna, më 13 mars dhe se taksapaguesit nuk do të kenë asnjë humbje në lidhje me kolapsin e bankave.