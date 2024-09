ShBA, anëtarët e Kongresit apel Bidenit të hetojë vrasjen e Ayşenur Eygit

Demokratja Jayapal, anëtare e Dhomës së Përfaqësuesve të ShBA-së, ka bërë një deklaratë me shkrim në lidhje me letrën që ka firmosur me senatoren Murray. Në letrën që Murray dhe Jayapal i kanë dërguar presidentit Biden dhe sekretarit të shtetit Antony Blinken thuhet se përgjegjësit për vrasjen e Eygit duhet të mbajnë përgjegjësi.