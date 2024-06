ShBA, demokratët do ta bojkotojnë fjalimin e Netanyahut në Kongres

Këshilltari i Komunikimit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, në deklaratën e tij më 20 qershor, në lidhje me pretendimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se SHBA refuzoi të dërgonte armë në vendin e tij tha: "Në përputhje me mbështetjen që i kemi dhënë dhe do të vazhdojmë t'i japim kryeministrit Netanyahu, ne i konsiderojmë këto komente të lëndueshme dhe për keqardhje".