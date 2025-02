ShBA-ja i vendos tarifa Meksikës, Kanadasë dhe Kinës

"Ne kemi Planin A, Planin B, Planin C, në varësi të asaj që vendos qeveria e Shteteve të Bashkuara. Është shumë e rëndësishme që populli i Meksikës të dijë se ne gjithmonë do të mbrojmë dinjitetin e popullit tonë, se ne gjithmonë do ta mbrojmë respekt për sovranitetin tonë dhe të angazhohemi në dialog si të barabartë, siç kemi thënë gjithmonë, pa nënshtrim,” deklaroi ajo para gazetarëve.