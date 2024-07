ShBA-ja rrit nivelin e alarmit në disa baza të saj në Evropë

Departamenti amerikan i Mbrojtjes (Pentagoni) konfirmoi se niveli i alarmit në bazat ushtarake që ndodhen në disa vende në Evropë është rritur me qëllimin e një mase paraprake për të garantuar sigurinë e anëtarëve të ushtrisë. Lidhur me çështjen, Pentagoni i dërgoi një deklaratë me shkrim gazetarit të AA-së.