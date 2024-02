Sondazh për zgjedhjet presidenciale në ShBA: Trump kryeson përballë Bidenit

Pjesëmarrësit e sondazhit vunë në dukje se nëse kandidati presidencial do të ishte ish-ambasadorja e OKB-së dhe ish-guvernatorja e Karolinës së Jugut, Nikki Haley, 58 për qind do të mbështesin Partinë Republikane, ndërsa mbështetja për Bidenin do të bjerë në 42 për qind në këtë ekuacion.