Sulmet e armatosura me përmasa rekorde në shkollat e ShBA-së

Sipas grafikës statistikore mund të shihet se nga viti në vit kemi rritje graduale në këtë aspekt, me ç’rast, nëse në vitin 2013 kishim 13 raste të sulmeve me armë nëpër shkolla, në vitin që lamë pas, pra viti 2022 regjistroi shifra rekorde prej 46 rasteve të dhunës me armë nëpër shkolla.