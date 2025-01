TikTok pritet të çaktivizohet në ShBA, amerikanët i drejtohen RedNote

Rrjeti social i videove TikTok ka bërë të ditur se duke filluar nga nesër do të çaktivizojë qasjen në aplikacionin e tij të për më shumë se 170 milionë amerikanë, nëse administrata e presidentit Joe Biden nuk merr masa për të siguruar që kompania nuk do të përballet me ndëshkime për shkeljen e ndalimit.