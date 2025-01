Trump 2 synon Kinën, viti 2025 mund të kalojë në një Luftë të re të Ftohtë

Menjëherë pas mposhtjes së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale në nëntor, Trump shpalli një luftë kërcënuese tregtare me shumë fronte që synonte përgjithësisht të mbronte ekonominë amerikane dhe veçanërisht të frenonte Kinën. Ai deklaroi se do të vendoste tarifa të larta importi në Kinë, Meksikë, Kanada dhe Indi.

Menjëherë pas kësaj, BE-ja hyri gjithashtu në listën e tij të gjuajtjeve. Ai kërcënoi bllokun evropian të blinte më shumë naftë dhe gaz amerikan ose do të përballet me tarifa. Trump i ndoqi njoftimet e tij të planit tarifor me retorikë intimiduese për objektivat e tjerë, duke thënë se ai dëshiron që ShBA-ja të marrë kontrollin e Kanalit të Panamasë, si dhe Kanadanë dhe Grenlandën.

Por, ai ka qenë veçanërisht i ashpër në lidhje me Kinën, duke njoftuar se gjiganti aziatik do të goditet me 10 për qind tarifa më të larta importi – mbi tarifat aktuale – nëse Pekini nuk merr masa për të ngrirë fentanyl, një ilaç i ndaluar, që të hyjë në territorin amerikan.